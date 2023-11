Veldrijden heeft groter probleem dan Wereldbeker: "Vraag dat maar eens aan alle toeschouwers"

Het dreigement van UCI-voorzitter David Lappartient om renners uit te sluiten van de Wereldbeker en het WK veldrijden doet veel stof opwaaien. Maar Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, kaart nog een ander probleem aan.

De Wereldbeker veldrijden is voor velen een doorn in het oog. Sinds Flanders Classic de organisatie in handen nam, is de Wereldbeker uitgebreid van zo'n acht manches naar veertien. Maar de renners en ploegen zijn daar niet zo tevreden mee.

Zij willen opnieuw naar een kortere Wereldbeker, die weer meer aanzien heeft. Ook Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, deelt die mening. Maar een kortere Wereldbeker heeft ook voor de UCI gevolgen natuurlijk.

Superprestige, X2O of Wereldbeker?

De UCI zou veel minder inkomsten krijgen. "Maar het mag niet louter om het financiële draaien", zegt Van Damme bij Veldritkrant. Maar het veldrijden kampt ook nog met een ander probleem, stelt Van Damme vast. Toeschouwers zien het veldrijden veelal wedstrijd per wedstrijd.

"Vraag maar eens aan alle toeschouwers wie de leiding heeft in het klassement van de Superprestige, X2O of de Wereldbeker. En slechts weinigen kunnen daar een correct antwoord op geven. Ook daar moeten we eens over nadenken."

Voor de volledigheid: Eli Iserbyt staat aan de leiding in de Wereldbeker en de Superprestige. Thibau Nys staat na één manche in de X2O Trofee aan de leiding, hij was de beste in de Koppenbergcross. Zaterdag in Kortrijk staat hij niet aan de start en is hij die leidersplaats kwijt.