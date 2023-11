Zullen ze dat in België graag horen? Voorzitter Belgian Cycling heeft voorstel voor Wereldbeker

De discussie over de Wereldbeker heeft ook de Belgische wielerbond bereikt. Voorzitter Tom Van Damme is ook voorstander van een beperktere competitie.

UCI-voorzitter David Lappartient dreigde vorige week met het uitsluiten van renners van de Wereldbeker en het WK die nationale crossen verkiezen boven de Wereldbeker. Dat stuitte op veel onbegrip in de veldritwereld zelf.

"Dat de wereldbeker heel belangrijk is, staat buiten kijf. Maar nog belangrijker is dat iedereen nu beseft dat het tijd is om zich te beraden over de toekomst van die wereldbeker", reageert Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling bij Veldritkrant.

Beperkte Wereldbeker

Van Damme begrijpt dat de UCI de Wereldbeker wil gebruiken om de sport te internationaliseren. Maar dat mag volgens hem niet ten koste gaan van crossen die al vele jaren bestaan en ook hun eigen identiteit willen behouden.

"Zelf denk ik dat acht wedstrijden tellende voor de wereldbeker moeten volstaan. Met daarvan één of maximaal twee wedstrijden in België", stelt hij voor. Op dit moment worden 6 van de 14 manches van de Wereldbeker in België gereden. Er zouden dus heel wat Belgische manches moeten verdwijnen.