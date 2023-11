Bondscoach Vanthourenhout laat zich uit over financiën van de crossers

De strubbelingen tussen de UCI en de veldrijders van de voorbije dagen en weken zijn nog lang niet voorbij. Enkel overleg met alle partijen lijkt voor een oplossing te kunnen zorgen.

Dat er een en ander moet veranderen in het veldrijden mag ondertussen wel duidelijk zijn. De uitspraken van UCI-voorzitter David Lappartient hebben de hele discussie weer in gang gezet. Het is uitkijken of er overleg komt.

Overleg dat sowieso al gepland was, was de veldritcommissie van de UCI. Die komt enkele keren per jaar samen en die bijeenkomst heeft niks te maken met de uitspraken van Lappartient de voorbije weken.

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout zetelt in die commissie. “Het gaat daarin vaak over de Wereldbekers, WK’s, reglementen, maar er kunnen ook nieuwe ideeën en topics op de agenda worden gezet. Over de hervorming van de Wereldbeker hebben we het tot nu toe nog niet gehad”, klinkt het bij WielerFlits.

Veldrijders verdienen heel goed hun boterham

Voor Vanthourenhout mag de Wereldbeker gerust boven alles staan. Over aantallen moet er volgens de bondscoach niet gediscussieerd worden. Vanthourenhout maakt ook van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat de veldrijders zeker niet mogen klagen over hun inkomsten.

“Ik vind dat een veldrijder het vandaag de dag best goed heeft. Hij wordt naar behoren betaald, de verdiensten zijn zeker niet laag. Oké, het is geen businessmodel zoals op de weg of in andere luxesporten, dat is een feit. Maar de pure crossers hebben het niet slecht. Zeker niet als je weet dat er drie of vier maand crossen tegenover staan en al de rest pure voorbereiding is.”