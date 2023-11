Mathieu van der Poel zorgt voor frustratie bij Eli Iserbyt

Eli Iserbyt is met veel ambitie aan het veldritseizoen begonnen. Voorlopig lijkt hij helemaal op schema te zitten.

Eli Iserbyt heeft zijn doelstellingen al voor de start van het veldritseizoen helemaal duidelijk gesteld. Dit seizoen wil hij een poging ondernemen om de drie klassementen op zijn naam te schrijven: Wereldbeker, Superprestige en X2O Badkamers.

In de Wereldbeker is hij al leider en Lars van der Haar geeft komende zondag verstek, dus dat ziet er goed uit. In de Superprestige is de voorsprong ondertussen al 20 punten.

“Ik heb nog nooit zo'n grote bonus in de Superprestige gezien”, zegt Iserbyt aan Het Laatste Nieuws. “Handig, zo kan ik in de kerstperiode wat meer focussen op de WB-manches en de X2O Trofee.”

In de X2O Trofee staat hij momenteel op een derde plaats. “In principe is de X20 Trofee het klassement dat mij het best ligt. Ik maak dit seizoen een doel van de drie klassementen.”

En eigenlijk is dat ook een beetje uit bittere noodzaak, zo voegt Iserbyt er nog aan toe, en zorgt dat ook voor frustratie. “Aangezien Van der Poel wel het WK rijdt, zijn de klassementen plus het BK voor de 'gewone' crossers het hoogst haalbare doel”, besluit de West-Vlaming.