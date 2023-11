Niels Albert gaat terug in de tijd: "Maar voor de UCI was het toen totaal geen issue"

De UCI blijft onder vuur liggen na de uitspraken van voorzitter David Lappartient. Hij wil renners niet toelaten op het WK veldrijden als ze niet genoeg Wereldbekercrossen rijden.

De vele forfaits van veldrijders voor de Wereldbeker zinden UCI-voorzitter David Lappartient niet. Hij deed straffe uitspraken dat renners die niet genoeg in de Wereldbeker rijden niet zouden mogen deelnemen aan het WK veldrijden.

Dan zit hij echter wel met een probleem voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Zouden ze hen ook bannen van het WK, als ze onvoldoende Wereldbekercrossen gereden hebben? Dat zou wellicht nooit gebeuren. Niels Albert herinnert zich dat in zijn tijd hijzelf en Sven Nys ook moesten rijden op het WK tegen renners die veel frisser zaten.

Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden

“Wij, die al een hele winter in het slijk lagen te kl****, het op het WK moesten opnemen tegen de veel frissere Zdenek Stybars en Lars Boomen dezer wereld met amper enkele crossen in de benen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

“De onderlinge waardeverhoudingen waren in dat tijdperk veel kleiner, waardoor zo'n beperktere campagne écht wel een wezenlijk verschil maakte. Of Eli, Lars en Thibau een volledig seizoen afwerken of niet: geklopt worden ze toch door Mathieu en/of Wout. Maar voor de UCI was het toen totaal geen issue. 'Iedereen is vrij om zijn eigen programma uit te stippelen', klonk het.”

Niels Albert vindt het dan ook vreemd dat ze daar nu wel een zaak van maken, louter om hun eigen Wereldbeker te beschermen.