Pauwels Sauzen-Bingoal zit met groot probleem: "Het is een nachtmerrie"

Het veldritseizoen draait op volle toeren. Daar horen ook heel veel verplaatsingen bij, voor ploegen als Pauwels Sauzen-Bingoal die alles willen rijden.

Zaterdag houdt de X2O Trofee halt in Kortrijk, de dag nadien wordt er voor de Wereldbeker gecrosst in Dublin in Ierland. Voor de ploegen die beide crossen willen rijden is dat helemaal geen sinecure.

Dat weten ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal maar al te goed. “Logistiek gezien is het een nachtmerrie”, zegt ploegleider Robby Cobbaert aan WielerFlits. “Bij ons doen er wel heel wat renners de dubbel Kortrijk-Dublin, waardoor we een heel strakke planning moesten maken. Na de cross in Kortrijk nog op tijd in Dublin geraken, is echt niet evident.”

De cross stopt immers niet als de renners over de finish rijden. “Na de cross in Kortrijk zijn we sowieso nog een aantal uur bezig zijn met het podium, de media, het materiaal… Het is niet dat je meteen kan vertrekken als de veldrit gedaan is.”

Geen ideale omstandigheden dus. “Onze renners en staf zullen zich moeten haasten om na Kortrijk nog naar Zaventem te rijden, want daar zullen we het vliegtuig nemen naar Dublin. Gelukkig is die vlucht er nog, want anders zou het niet gelukt zijn om in Dublin te geraken.”