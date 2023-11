Wormenbloed is nieuwe doping: "Bekende renner nam contact met me op om het te krijgen"

Wormen aan de basis van nieuw dopinggebruik in het peloton. Minstens één bekende renner heeft er al naar geïnformeerd.

Sportkrant L’Equipe nam contact met de Franse marien bioloog Franck Zal die een bedrijf heeft dat gespecialiseerd is in het medische effect van hemoglobine van warmen.

De stof uit het bloed van wormen kan veertig keer zoveel zuurstof vervoeren als menselijk hemoglobine. Bovendien is het slechts tot maximaal acht uur na de toediening op te sporen en dus heel interessant als dopingproduct.

Het Wereld Anti-dopingagentschap WADA maakt zich duidelijk zorgen, al is er nog geen test geweest waaruit blijkt dat het ook effectief gebruikt werd, al kan de moeilijke opsporing ervan daar wel belangrijk in zijn.

“Ik kreeg verzoeken van atleten of ze het middel konden kopen”, zegt Zal. “Ook begreep ik dat het bij renpaarden is toegediend. Er nam een renner contact met mij op, een bekende renner, van een team dat in 2020 de Tour de France reed.”