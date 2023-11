Giro-droom Van Aert toch mogelijk? "Uitzondering op de regel"

Rijdt Wout van Aert in 2024 de Giro en gaat hij voor het eindklassement of ritwinst? Kurt Bogaerts, de coach van Tom Pidcock, deelt zijn mening.

De kans dat Wout van Aert in 2024 de Giro zal rijden, lijkt alsmaar groter te worden. Hij bevestigde het zelf tegen een Colombiaanse journalist en Jonas Vingegaard liet ook al vallen dat Van Aert de Giro zou rijden in plaats van de Tour.

Gaat Van Aert dan voor het klassement of voor ritzeges? Hij heeft alleszins de kwaliteiten om voor het klassement te gaan, dat erkent ook Kurt Bogaerts. De coach van Tom Pidcock ziet dat Van Aert het zou kunnen waarmaken.

Tour de France 2022

"We hebben met Wout gezien dat hij in de Tour de France een paar enorm goede klimdagen kan hebben. Hij zou een uitzondering op de regel kunnen zijn", zegt hij bij GCN. Onder meer het lossen Pogacar op Hautacam in de Tour van 2022 is daar een voorbeeld van.

"Hij eindigde die dag ook nog als derde. Wout heeft soms extreem goede dagen in de bergen, maar ik ken zijn gegevens niet. En ik kan dus ook niet zeggen of hij het ook kan over drie weken", stelt Bogaerts nog.