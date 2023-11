Jan Bakelants streng voor Belgische ploeg: "Hand in eigen boezem steken"

Jan Bakelants reed tot eind vorig jaar voor het Belgische Intermarché-Circus-Wanty. Geldproblemen spelen de ploeg opnieuw parten.

Door de nieuwe gokwetgeving verdwijnt Circus wellicht als sponsor en gaat de ploeg door als Intermarché-Wanty. Een deal met het Japanse Nippo ging niet door en de ploeg komt daardoor nu in financiële moeilijkheden.

In 2022 beleefde de ploeg een topseizoen en werd het vijfde in het UCI-ploegenklassement. Biniam Girmay schonk de ploeg zeges in Gent-Wevelgem en de Giro, in totaal mocht de Belgische ploeg 24 keer vieren.

Te weinig geld

"De ploeg heeft dat momentum kwalijk verspeeld en botst op haar financiële limieten", zegt Jan Bakelants bij HLN. Het management van de ploeg is er volgens Bakelants niet in geslaagd om grotere sponsors te overtuigen om te investeren.

"Niet simpel, ik geef toe. Vraag het Patrick Lefevere maar. Hier is het duidelijk niet gelukt en dan moet je de hand voor een deel in eigen boezem durven steken", zegt hij nog.

De ploeg duikt zo onder het minimumbudget om comfortabel te kunnen meedraien. De ploeg moest dan ook enkele toppers laten gaan. Rui Costa, goed voor 1684.88 UCI-punten, en de best scorende renner van de ploeg, is naar EF Education-EasyPost vertrokken.