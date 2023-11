Belgische klassieke renner heeft snel na 'pensioen' opvallende nieuwe job te strikken

Er zijn wel wat renners van wie we in 2023 afscheid hebben genomen binnen het peloton. Zo stopte ook Jens Keukeleire als actief renner. Nu heeft hij een nieuwe job gevonden, een dikke maand na de aankondiging van zijn wielerpensioen.

Niet enkel Dries Deveneyns heeft beslist om na zijn wielerpensioen in het peloton te blijven, dat telt ook voor de net gestopte Jens Keukeleire. De 34-jarige ex-profwielrenner gaat namelijk een ploegleider worden.

Dat doet hij bij de technische staf van Alpecin-Deceuninck, weet Het Laatste Nieuws alvast te melden. Ook de 30-jarige Nederlander Luuc Bugter vervoegt dat team. Bugter komt over van het Amerikaanse Team Human Powered Health, dat in 2024 simpelweg stopt met zijn mannenploeg.

Expertise doorgeven

En dus moet Keukeleire niet al te lang werkloos thuiszitten. Na 14 jaar in het profpeloton heeft hij dus meteen een nieuwe job. Benieuwd of hij ook als lid van een technische staf zeer hondstrouw zal zijn. In zijn hele carrière reed hij voor amper vier ploegen.

De West-Vlaming reed twee seizoenen voor Cofidis en voor Lotto, bij Orica (6 jaar) en EF (4 jaar) reed hij een flink deel van zijn carrière. De luxeknecht heeft op zijn palmares vooral twee keer de Ronde van België en een tweede plaats in Gent-Wevelgem staan. Nu kan hij zijn expertise doorgeven aan de jeugd.