Frankrijk maakt zich zorgen om nieuw type bloeddoping, Belgische kenner getuigt: "Dan moet je mij opbellen"

Het wielerpeloton en de media maken zich zorgen. Mogelijk is er een nieuw dopingmiddel gevonden. En dus worden het mogelijk opnieuw ongemakkelijke maanden of jaren in de strijd tegen het middel.

Het Wereld Anti-Dopingagentschap (WADA) heeft in L'Equipe duidelijk laten verstaan dat ze zich zeer ernstig zorgen maken. En wel om een mogelijk nieuw dopingmiddel, Hemarina genaamd. Dat is te vinden ... op het strand. Hemarina is namelijk afkomstig van zeepiertjes, die zowat overal te vinden zijn op het strand. Het product zou de zuurstoftransporten in het lichaam aanzienlijk kunnen verbeteren. En zo dus een zeer interessant dopingmiddel kunnen zijn/worden binnen de bloeddopingtechnieken. Voorlopig geen zorgen "Iedereen kent ze: die wormpjes die zich op het strand ingraven en vervolgens van die zanddrolletjes achterlaten. Het was al langer bekend dat die opvallend lang zonder lucht kunnen. Bleek dat die wormen een speciaal soort hemoglobine hebben dat heel makkelijk zuurstof transporteert", aldus Peter Van Eenoo van het antidopinglab in Gent in Het Nieuwsblad. Toch is hij nog niet bezorgd, omdat er volgens hem geen atleten zijn die beslag hebben gelegd op het middel. "Wij hebben geen enkele aanwijzing dat het wordt gebruikt. Ik maak me momenteel geen grote zorgen. Maar als je binnenkort op het strand een wielerploeg bezig ziet terwijl ze volop zeepieren uit het zand halen, moet je mij zeker opbellen.”