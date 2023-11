Gewezen winnaar Tour de France geeft (eindelijk) dopinggebruik toe

Het heeft een tijdje geduurd, maar bij de voorstelling van zijn documentaire heeft Jan Ullrich toegegeven ooit doping te hebben gebruikt. Daarmee moet er een last van de schouders vallen bij de gewezen Tourwinnaar.

Jan Ullrich heeft een aardig palmares bij elkaar gefietst. In 1997 won hij de Tour de France, twee jaar later ook de Vuelta d'Espana en in 2000 werd hij ook nog eens Olympisch kampioen. In 2006 werd hij voor zijn betrokkenheid in de affaire Fuentes geschorst.

In die tijd ontkende hij steevast dat hij ooit doping had genomen, nu is hij op 49-jarige leeftijd tot andere inzichten gekomen. Binnenkort verschijnt zijn documentaire Jan Ullrich - The Hunted en om daarop vooruit te blikken heeft hij besloten open kaart te spelen.

Schuldig

En dus ook het gebruik van doping toe te geven. "Ja, ik heb doping gebruikt. Ik was schuldig en ik voel me nu ook schuldig", aldus Ullrich. "Maar ik heb nooit iemand willen bedriegen of een voorsprong pakken op andere renners."

Volgens Ullrich was hij niet meer dan een pion in een systeem in een andere tijd van wielrennen. Of hij eventueel van de erelijst van de Tour de France zal geschrapt worden zoals onder meer Lance Armstrong en Floyd Landis al tegenkwamen? Dat is nog niet geweten.