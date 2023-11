Jan Bakelants hekelt keuze van een "door de staat gesponsorde ploeg" in ons land

Het nieuwe wielerseizoen laat nog even op zich wachten. Jan Bakelants maakte echter al een analyse op van de belangrijkste ploegen in ons land.

Jan Bakelants nam de transfers van de belangrijkste wielerploegen in het peloton onder de loep. Dat deed hij ook met Lotto Dstny.

“Met het vertrek van Ewan is alvast één hoofdpijndossier opgelost. Da's wel goed werk. Meer dan ooit wordt de ploeg nu opgehangen aan Arnaud De Lie”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Frederik Frison vertrok naar Q36.5, wellicht omdat hij daar beter kan verdienen. Iets wat Lotto Dstny volgens Bakelants beter had gedaan voor hem. “Want ondanks het feit dat hij er nooit grote kapitalen verdiende, heeft hij zich altijd trouw en loyaal opgesteld.”

De analist hekelt ook een andere keuze van de Belgische ploeg. “Qua inkomende transfers: zijn er dan geen Belgen die interessanter zijn dan of op z'n minst in dezelfde situatie zitten als 'gecaste' buitenlanders zoals Adamietz (vorig jaar) of Currie? Is dat dan de functie van een staatsgesponsorde ploeg? Raar.”