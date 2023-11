Stevig: Patrick Lefevere krijgt versterking van sterke man die bijna baas was van Lotto-ploeg

De 53-jarige Jurgen Foré wordt de nieuwe Chief Operating Officer van Soudal-Quick Step. De zoon van gewezen wielerprof Noël Foré moet Patrick Lefevere gaan bijstaan. Dat heeft de ploeg officieel wereldkundig gemaakt.

Soudal Quick-Step would like to announce that Belgian Jurgen Foré will join the team as their new Chief Operating Officer.



