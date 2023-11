Uitspraak van ploegleider maakt duidelijk welke grote ronde Thibau Nys in 2024 zal rijden

Thibau Nys verlengde deze week zijn contract bij Lidl-Trek. Hij is nu tot 2026 verbonden aan de Amerikaanse wielerploeg.

Een nieuw contract, maar dat verandert niks aan de ambities van Thibau Nys. Hij hoopt om volgend jaar een grote ronde op de weg te rijden.

“In 2024 willen we het anders aanpakken en een constante in zijn prestaties leggen. Na het crossseizoen laten we hem rusten om dan fris te beginnen aan een wegcampagne die eind augustus stopt, zodat hij uitgerust is tegen de crosswinter”, zegt ploegleider Steven de Jongh aan Het Laatste Nieuws.

Een uitspraak die meteen de nodige gevolgen heeft. Als Nys zich wil blijven toeleggen op het veldrijden, wat duidelijk de bedoeling is, dan kan hij de Vuelta niet rijden. Die valt immers veel te laat op het jaar dan.

Als men bij Lidl-Trek dan ook nog eens toevoegt dat de Tour de France te hoog gegrepen is, dan is het helemaal duidelijk dat Nys in 2024 de Giro d’Italia zal rijden.