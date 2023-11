De ploeg is rond voor 2024: Soudal Quick-Step strikt toptalent als laatste renner

De Fransman Paul Magnier (19) is de 27ste en laatste renner van Soudal Quick-Step voor 2024. Magnier komt over van het Britse Trinity en tekent voor drie jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere.

"Ik ben erg opgewonden en trots om deel uit te maken van deze fantastische ploeg en ik kan niet wachten om bij Soudal Quick-Step te komen voor het eerste trainingskamp in Calpe", zegt Magnier over zijn transfer.

"Dit is een ploeg met een immense traditie als het gaat om de ontwikkeling van jonge renners en omdat ik van de klassiekers houd, weet ik dat ik hier op de juiste plaats ben."

Patrick Lefevere ziet bijzonder veel potentieel bij Magnier, die derde werd op het EK voor beloften. "We volgen Paul nu al een tijdje en hij heeft een zeer indrukwekkend parcours afgelegd bij de junioren en bij de beloften."

"Hij is zeer veelzijdig en getalenteerd, zoals blijkt uit zijn opmerkelijke resultaten in verschillende disciplines, heeft veel potentieel en tegelijkertijd is hij leergierig en bereid om ervaring op te doen. Deze dingen maken ons enthousiast en vol vertrouwen voor het komende seizoen."

One of the most talented and versatile U23 riders out there will turn pro with Soudal Quick-Step in 2024 🤩



𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗠𝗮𝗴𝗻𝗶𝗲𝗿 🤗



Read more, here ➡️ https://t.co/vaP41scp8D pic.twitter.com/KOvKDABGr8