Nieuwe hoofdsponsor bezorgt Jumbo-Visma meteen serieuze kater

Jumbo-Visma gaat in 2024 verder als Visma-Lease a Bike. Maar van een verhoging van het budget lijkt er geen sprake te zijn.

Doordat supermarktketen Jumbo zijn sponsoring vanaf 2024 wilde afbouwen moest de Nederlandse ploeg op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Er was even sprake van een fusie met Soudal Quick-Step, maar die kwam er uiteindelijk niet.

Met Lease a Bike werd er uiteindelijk een nieuwe hoofdsponsor gevonden, maar dat sponsorde de ploeg al als dochterbedrijf van Pon. Het is dan ook onduidelijk of de verhoging van het budget er komt, wat toch het doel was van Richard Plugge.

Geen groter budget

"Ze presenteren het wel als een stap vooruit, maar dat zal toch nog moeten blijken", zegt Daniel Dwarswaard van AD bij Sporza. "Ik denk dat ze bij het team liever een nieuwe grote sponsor gevonden hadden dan het budget op te krikken met huidige sponsoren."

"Het is niet de sprong die de ploeg wilde maken om teams als INEOS Grenadiers of UAE Team Emirates naar de kroon te steken", stelt Dwarswaard nog.