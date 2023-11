Zorgen voor Soudal-QuickStep met nieuwe COO? "Als je nu iets fout doet..."

Jurgen Foré wordt vanaf januari de COO van Soudal-QuickStep. Hij moet op termijn de opvolger van Patrick Lefevere worden.

Soudal-QuickStep stelde de 53-jarige Jurgen Foré voor als COO van de wielerploeg. Hij zal naast Patrick Lefevere werken, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat hij binnen afzienbare tijd de CEO zal opvolgen.

“Ik was wel verrast toen ik het nieuws hoorde van Jurgen”, zegt ex-renner Frank Hoste aan Het Nieuwsblad. “En vooral de manier waarop het gebeurde. Een etentje. En bam. Zonder dat Jurgen Lefevere zeer goed kent. Al vernam ik via via dat Deloitte soms opdrachten uitvoert voor de ploeg van Patrick.”

Dat Foré de ideale persoon is voor de job van COO, daar lijkt niemand aan te twijfelen, maar kan hij op termijn ook Patrick Lefevere vervangen als CEO? Dat wordt toch een ander paar mouwen.

“Lefevere kennen ze in de hele koerswereld. Als Patrick ergens binnenkomt, vult hij meteen de kamer. Dat moet ook Jurgen op termijn afdwingen. Al zal het eventjes duren vooraleer hij dezelfde indruk nalaat”, gaat Hoste verder.

Hoste waarschuwde Foré al. “Als je nu iets fout doet of geen resultaat hebt, word je eens bij de baas geroepen. Dan krijg je een uitbrander en ga je weer naar je bureau en probeer je met je mensen goed verder te werken”, gaat hij verder.

“Als potentiële opvolger van Patrick Lefevere is dat anders. Bij een mindere uitslag staan ze met de camera's op je gericht en duwen ze de micro's onder je neus. Jurgen kan wel in de luwte als COO doorgroeien, maar de dag komt dat hij de hoge boom is die alle wind vangt.”