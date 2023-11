Belgische toppers onder elkaar: Uijtdebroeks ging langs bij Evenepoel met vraag

Cian Uijtdebroeks (20) wordt als een van de grootste Belgische wielertalenten beschouwd. Maar de jonge Belg heeft ook nog een duidelijk werkpunt.

Het tijdrijden is dat grote werkpunt van Cian Uijtdebroeks. In de Vuelta verloor Uijtdebroeks meer dan twee minuten op Remco Evenepoel, die wel een van de beste tijdrijders is van de wereld.

Maar ook op andere concurrenten verloor Uijtdebroeks heel wat tijd. Het verschil met leider Sepp Kuss, die ook niet de beste tijdrijder is, was ook meer dan een minuut. En dus moet er stevig gewerkt worden aan zijn tijdrit.

Want Uijtdebroeks rijdt volgend jaar de Giro, waar bijna 70 kilometer tijdrijden op het programma staan. "We zijn mijn positie op de tijdritfiets aan het aanpassen en ik ben ook aan mijn lichaam aan het werken, op het vlak van flexibiliteit bijvoorbeeld", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

Tips van Evenepoel

Maar Uijtdebroeks ging ook al te rade bij de wereldkampioen. "Ik vraag ook advies bij veel mensen, bij Remco bijvoorbeeld. Hij is een echte specialist. Tijdens de koers heb ik hem wel eens om wat tips gevraagd."

Al benadrukt Uijtdebroeks wel dat het om details gaat, de basis is er al. Alleen heeft hij nog niet de goede positie gevonden om zijn vermogen in de tijdrit om te zetten naar resultaten.