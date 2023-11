Cian Uijtdebroeks doet stevig de wenkbrauwen fronsen met antwoord over zijn toekomst

Waar ligt de toekomst van Cian Uijtdebroeks (20). De jonge Belg reageerde voor het eerst op de transfergeruchten over hem, maar zaait ook twijfel.

Na zijn achtste plaats in de Giro en ook nog andere top tien plaatsen in rittenkoersen van een week is Cian Uijtdebroeks gegeerd wild op de transfermarkt. Wel tien ploegen tonen interesse om de jonge Belg binnen te halen.

Onder meer INEOS Grenadiers, Lidl-Trek en vooral Jumbo-Visma worden genoemd als mogelijke nieuwe ploeg. Maar Uijtdebroeks heeft wel nog een contract voor volgend jaar bij het Duitse BORA-hansgrohe.

Blijven of vertrekken?

"Er wordt heel veel gezegd en veel daarvan is niet juist", reageerde Uijtdebroeks voor het eerst op de transfergeruchten bij HLN. "Ik heb er eigenlijk niet veel aan toe te voegen. Er zijn veel geruchten dat ik zou vertrekken, maar daar zijn we op dit moment niet mee bezig."

Maar toen Uijtdebroeks gevraagd werd of hij in 2024 ook daadwerkelijk voor BORA-hansgrohe zal rijden, gaf hij geen duidelijk antwoord. "Daar ga ik op dit moment niet op antwoorden. Ik heb geen commentaar op die zaken." Is er dan toch meer aan de hand?