Cian Uijtdebroeks onthult wanneer hij zijn debuut in de Tour zal maken

Cian Uijtdebroeks (20) liet dit jaar al mooie dingen zien in rittenwedstrijden en in de Vuelta. Volgend jaar maakt hij een doel van de Giro.

Met onder meer een zesde plaats in de Ronde van Romandië, een zevende in de Ronde van Zwitserland en een negende in de Ronde van Catalonië deed Uijtdebroeks het al goed in rittenkoersen van een week.

Dat bevestigde hij in augustus en september met een achtste plaats in de Vuelta, pas zijn eerste grote ronde. Voor 2024 is het doel ook duidelijk voor Uijtdebroeks, hij gaat vol voor een klassement in de Giro.

"Dat zal niet makkelijk worden, want er zitten twee tijdritten bij, maar daar werken we aan", zei Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad. In totaal moet er zo'n 69 kilometer tegen de klok worden gereden.

Via de Ronde van Catalonië en misschien Luik-Bastanaken-Luik wil Uijtdebroeks zich voorbereiden op de Giro. En hij denkt ook nog aan de Vuelta, maar Uijtdebroeks wil eerst het parcours afwachten voor hij een beslissing neemt.

Tour de France

In 2024 dus nog een Tour de France voor Uijtdebroeks, bij BORA-hansgrohe wordt Primoz Roglic namelijk de kopman de komende twee jaar. Maar het is ook een bewuste keuze.

"De Tour is pas voor binnen één of twee jaar, die komt nu nog te vroeg. Ik ben nog jong en wil me zeker niet opblazen."