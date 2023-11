Eli Iserbyt wint na thriller in Kortrijk, zware valpartij en blessure dreigt voor Vanthourenhout

De veldrit in Kortrijk is een spannende strijd geworden. Uiteindelijk was het thuisrijder Eli Iserbyt die aan het langste eind trok.

Lars van der Haar schoot als een kanon uit de startblokken en enkel Corné van Kessel leek hem in de eerste minuten te kunnen volgen. De Pauwels Sauzen-Bingoal-tandem Iserbyt en Vanthourenhout volgde op zo'n tien seconden. Vanthourenhout rukte zich los van zijn ploegmaat en ging op zoek naar Van der Haar. Van Kessel was intussen weggezakt, de Brit Cameron Mason kwam ook steeds verder op naar voor. Vanthourenhout reed uiteindelijk ook naar Van der Haar toe. De Europese kampioen liet het tempo zakken en zo konden ook Iserbyt en Mason terugkeren. Er ontstond een steekspel tussen de vier, maar uiteindelijk kon Vanthourenhout zich losrukken van de anderen. Iserbyt profiteert van valpartij Vanthourenhout Maar Vanthourenhout schoof onderuit en had zich duidelijk bezeerd aan zijn schouder. De Europese kampioen moest ook opgeven. Iserbyt nam de leiding over, met Mason en Van der Haar op enkele seconden. Maar het was wel de West-Vlaming die aan het langste eind trok. Van der Haar sprintte nog voorbij Mason naar plek twee, de Britse kampioen mocht als derde mee op het podium. Van Kessel eindigde nog knap vierde, Jens Adams werd knap vijfde. In het klassement van de X2O Trofee leidt Van der Haar met 18 seconden voor Iserbyt.