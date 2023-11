Fem van Empel hakt knoop door over toekomst: deze discipline zet ze op lager pitje

Fem van Empel is een van de vele grote talenten die heel wat disciplines combineert. Maar de Nederlandse lijkt wel stilaan een keuze te maken.

Van Empel keerde in Kortrijk terug na een stage van twee weken in Spanje. Dat doet ze vooral in functie van het wegwielrennen. De zomer reed ze ook op de mountainbike, maar daar lijkt ze nu wat van af te stappen.

Focus op de weg

"Ik rijd graag op de mountainbike en zal in de toekomst zeker nog enkele wedstrijden rijden, maar op het hoogste niveau kan je niet alle disciplines blijven combineren. Je moet keuzes maken", zegt Van Empel bij HLN.

In de zomer wordt het wegwielrennen dus de grootste bezigheid van de Nederlandse. Niet onlogisch als je haar uitslagen ziet. In de Giro werd ze elfde, in de Ronde van de Toekomst werd ze zelfs zesde.

"Op de weg ben ik ook allround. Ik wil de beste worden en dus moet ik zowel kunnen klimmen, tijd- alsook hardrijden op het vlakke. Dat heb je ook nodig in de Tour, maar voor het zover is, heb ik nog veel te leren", zegt Van Empel nog.