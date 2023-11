Jurgen Mettepennningen spreekt zich uit over terugkeer Van Aert en Van der Poel: "Tja"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel werken hard aan hun rentree in het veld. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal weten ze dan ook dat ze nu moeten oogsten.

Ondanks de stevige concurrentie van Baloise Trek Lions is Pauwels Sauzen-Bingoal de ploeg van het moment in het veldrijden. Iserbyt is zegekoning met 4 zeges en is leider in de Superprestige en Wereldbeker.

En met Michael Vanthourenhout heeft de ploeg van Jurgen Mettepenningen ook de Europese kampioen in zijn rangen. Maar over twee weken, op 9 december, duikt Wout van Aert al een eerste keer het veld in. Op Van der Poel is het wachten tot 22 december.

Beter en frisser

"Als veldritfan kan je alleen maar blij zijn dat die twee er terug bij zijn", zegt Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal bij Het Nieuwsblad. "Die mannen zorgen al gauw voor een paar duizend extra schouwers."

Maar Mettepenningen weet ook dat het voor Iserbyt en Vanthourenhout moeilijk wordt om nog te winnen eens Van Aert en Van der Poel opnieuw aan de start staan.

"Die jongens hebben niet alleen veel meer PK’s, ze komen er ook nog eens bij op een moment dat Eli al twee maanden veel gegeven heeft. Beter en frisser… Tja", stelt Mettepenningen nog.