Van Empel krijgt samen met Van Aert primeur bij Jumbo-Visma, programma tot Nieuwjaar bekend

Na een pauze van bijna drie weken staat Fem van Empel straks aan de start van de cross in Kortrijk. Er is ook meer duidelijkheid over de rest van haar crossprogramma.

Na het Europees kampioenschap op 5 november in Troyes kneep Fem van Empel even de remmen dicht. Na zeven overwinningen in zeven wedstrijden was het even tijd om mentaal wat rust te vinden.

Van Empel sloeg zo de crossen in Niel, Dendermonde, Merksplas en Troyes over. In Kortrijk staat Van Empel dus opnieuw aan de start, ze verdedigt haar leiderspositie in de X2O Trofee.

Wielerflits heeft van Jumbo-Visma ook bevestiging gekregen over de rest van het programma van Van Empel. Zondag start ze bijvoorbeeld niet in de Wereldbeker in het Ierse Dublin.Op 2 december staat ze wel aan de start van de Superprestige in Boom.

Primeur in Baal

Daar staan ook Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Ceylin Alvarado aan de start, de eerste cross van het seizoen met de vier toppers. Daarna slaat Van Empel een weekend over om met Jumbo-Visma op stage te gaan net voor de drukke kerstperiode.

Daarna rijdt Van Empel nog zeven crossen tot Nieuwjaar. In Baal zal ze, net als Wout van Aert, voor het eerst voor Visma-Lease a Bike rijden. Haar programma na Nieuwjaar wordt later bekendgemaakt.

Programma Fem van Empel