Voormalig Belgisch juniorenkampioen veldrijden (22) hangt zijn fiets aan de haak

Ryan Cortjens (22) heeft besloten om zijn fiets aan de haak te hangen. Hij kon zijn mooie prestaties bij de jeugd niet doortrekken bij de profs door blessures.

Cortjens begon het seizoen nog bij Cyclocross Reds, een van de teams van de broers Roodhooft. Maar eind oktober in Ardooie kwam Cortjens ten val en liep hij een scheur van zo'n 5 centimeter in zijn quadriceps op.

Hij zou zo'n 6 weken moeten revalideren, maar de cross in Ardooie wordt dus zijn laatste "Na lang wikken en wegen heb ik besloten om een punt te zetten achter mijn carrière."

"De vele blessures van de afgelopen jaren hebben hier veel parten in gespeeld waardoor ik niet meer op m’n niveau ben gekomen die ik zou moeten halen en het plezier in fietsen gewoon weg is", zegt Cortjens nog.

Belgisch juniorenkampioen

"Ik wil graag iedereen bedanken die altijd achter mij heeft gestaan in al deze mooie jaren! De gebroeders Roodhooft zeker en vast voor de vele jaren!"

"Maar de gene die ik het meeste moet bedanken is mama papa mijn broertje en vrouw en de hele familie die altijd achter mij hebben gestaan door weer en wind!"

Cortjens was vooral bij de jeugd een talent. In 2019 beleefde hij zijn topseizoen met een Belgische titel bij de junioren en een derde plaats op het WK in het Deense Bogense. Cortjens werd toen ook tweede in de Wereldbeker voor junioren.