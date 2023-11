Nieuwe meesterhelper van Remco Evenepoel doet opvallende suggestie voor wedstrijden als de Tour de France

Remco Evenepoel zal blij zijn om weldra zijn nieuwe meesterknecht te verwelkomen. Met de komst van Mikel Landa moet hij voortaan beter omringd worden bij Soudal Quick-Step.

Ook al had de clan Evenepoel op nog meer versterking gehoopt, het aantrekken van Mikel Landa lijkt wel een goede zaak. De 33-jarige Spanjaard ruilt aan het einde van dit jaar Bahrein Victorious voor Soudal Quick-Step en is ondertussen al aan het trainen in Gran Canaria.

Daar is Landa immers vaste klant en hij pleit er bij La Provincia ook voor dat grote ronden als de Tour of de Vuelta daar eigenlijk zouden moeten passeren. "Het zou spectaculair zijn als grote koersen naar de Canarische Eilanden kijken om een etappe te organiseren", besluit de ervaren klimmer.

MEESTERKNECHT EVENEPOEL FAN VAN GRAN CANARIA

De toekomstige ploegmaat van Remco Evenepoel is grote fan van de omstandigheden in de Canarische Eilanden om te fietsen en meent dat zulke wegen niet zouden misstaan in een grote ronde.