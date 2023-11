Nu ook prijs bij de vrouwen voor ploeg van Sven Nys: ontketende Lucinda Brand zorgt toch voor een verrassing

In de mannencross is het al dikwijls prijs geweest voor de ploeg van Sven Nys, nu ook bij de vrouwen. Lucinda Brand zorgde hiervoor met haar eerste overwinning van het seizoen. Een kleine verrassing toch, want het was Alvarado die met de beste papieren naar Dublin trok.

Geen Fem van Empel in Ierland. Het was dus toch wat Alvarado tegen de rest, na het zegereeksje van de renster van Alpecin-Deceuninck in crossen zonder Van Empel. De grote namen misten hun start niet, met Betsema als enige uitzondering. Brand talmde niet om een verschroeiend tempo te ontwikkelen. Ze koos zo al snel het hazenpad. Alvarado moest eerst nog het gezelschap dulden van de jonge Bäckstedt en Schreiber, vooraleer de achtervolging echt in te zetten. Het kloofje echt dichten lukte maar niet tot Alvarado, die zo onvermijdelijk tegen het punt aanliep waarop ze haar landgenote helemaal moest laten gaan. BRAND ZET ALVARADO OP HALVE MINUUT Een technisch foutje maakte de zaken ook niet makkelijker voor Alvarado. Het verschil liep zo op tot boven de dertig seconden. De winst van Brand kwam niet meer in het gedrang. In de strijd om de derde plaats slaagde Bäckstedt erin om Schreiber achter te laten.