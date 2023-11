🎥 KIJK! Wielerploeg wint ronde en wil dat vieren als de groten, maar dat loopt helemaal fout

De grote ronde van je eigen land winnen. Dat vraagt een bijzondere viering, maar dat kan al eens fout lopen.

Gerson Toc was de eindwinnaar in de Ronde van Guatemala. Dat vroeg om een bijzondere viering, zo dacht hij. En waarom dat niet doen, zoals ze dat in de Tour de France doen?

Nadat de winnaar en een deel van het peloton over de finish was volgde Toc met zijn ploegmaten van Decoba-ASO Quetzaltenango. Allemaal naast elkaar en de armen op de schouders. Maar één van hen schoof onderuit en nam alle andere renners mee in zijn val.

Gelukkig kwam iedereen er van af zonder al te veel kleerscheuren van af. De beelden van hun valpartij kan je hieronder bekijken.