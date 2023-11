Eli Iserbyt ontkent het in alle talen: "Zo zie ik het niet"

Eli Iserbyt is op dit moment de koning van de cross. Hij rijdt gewoonweg alles en staat ook op kop in twee van de drie klassementen.

Zaterdag was hij nog de beste in Kortrijk en ook zondag was hij van de partij in Dublin. Met een derde plek kon hij best vrede nemen.

Eli Iserbyt was van de renners in de top acht de enige die opnieuw de twee crossen in hetzelfde weekend reed. “Voor de vierde keer in één maand tijd, knikt hij. 't Is al veel geweest. En het wordt nóg meer. Boom-Flamanville komt er heel snel aan. Moeilijke verplaatsing nog. Daarna is het enkel Val di Sole. Oef. Dat zal aanvoelen als een 'rustig' weekend”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Een stage inplannen, voor de drukke eindejaarsperiode, doet de West-Vlaming niet. “Tot nader order rijd ik álles. Geen losse crossen, wel alle klassementswedstrijden”, gaat Iserbyt verder. Het heeft alvast niks te maken met alle heisa van de voorbije weken met UCI-voorzitter David Lappartient.

“Een statement? Neuh, zo zie ik het niet. Ik kan nog ergens een terugslag krijgen, hé. Maar zolang het lichaam niet tegenpruttelt en ik er overal goed voor blijf staan, vind ik dat ik die mooie ambitie moet nastreven. Zo'n veldritcampagne is al kort genoeg. ik wil er het maximum uithalen”, besluit Iserbyt.