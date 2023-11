Eli Iserbyt wijst schuldige aan voor zijn derde plaats in Dublin

Eli Iserbyt was één van de weinige grote namen die zowel in Kortrijk als in Dublin crosste. Toch was dat niet de reden waarom hij niet won in Dublin.

In Kortrijk pakte Eli Iserbyt de overwinning in de X2O Badkamers cross. In de Wereldbekermanche Dublin lukte dat niet, daar moest hij vrede nemen met een tweede plek.

Voor hem Pim Ronhaar en Laurens Sweeck, die geen twee crossen in één weekend met ook nog eens een lastige verplaatsing deden, al was dat volgens Iserbyt niet de reden voor zijn derde plaats. “Ik was erg blij toen de finish eraan kwam”, zei Iserbyt in het flashinterview. “Het was een heel lastige race, waarin we een heel uur moesten pushen.”

De schuldige waardoor Iserbyt wegviel was de ondergrond. “Er was veel diepe modder, wat in mijn nadeel was”, gaat de West-Vlaming verder. “Ik wilde zolang mogelijk bij Ronhaar blijven, maar in de laatste ronde was ik echt compleet leeg.”

“Pim was beter in de diepe modderstroken. Dan probeer je wel erbij te blijven, maar dat is niet simpel. Al bij al was het wel een mooie wedstrijd op een heel lastig parcours. Mijn passage in het zand was in de laatste ronde ook heel slecht, waarna ik zelfs nog moest vechten voor plek drie.”

In het klassement van de Wereldbeker blijft Iserbyt eerste, met 147 punten. Ronhaar is tweede met 128 punten achter zijn naam.