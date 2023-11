Geslaagd of niet? Mettepenningen beoordeelt de seizoensstart van Pauwels Sauzen-Bingoal

Baloise Trek Lions pakte zeven overwinningen in de klassementscrossen ondertussen. Pauwels Sauzen-Bingoal moet het met eentje minder doen.

Sven Nys gaat er prat op dat hij vier mannen heeft die elkaars niveau hebben en voluit kunnen meespelen voor de zege, een luxe die Jurgen Mettepenningen bij Pauwels Sauzen-Bingoal echter niet in handen heeft.

“Toch denk ik dat ik met Iserbyt-Vanthourenhout intrinsiek over het sterkste duo beschik”, zegt de teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal aan Het Nieuwsblad. “Michael heeft dit seizoen al veel pech gekend maar is toch een winnaar geworden. Zonder die pech rijdt hij zaterdag naar de overwinning in Kortrijk.”

Jaloers is Mettepenningen zeker niet op zijn collega Nys. “Dit maakt het leuk. De cross mag niet te eentonig worden. Je weet dezer dagen nooit op voorhand wie er zal winnen”, gaat hij verder.

Over de seizoensstart van Pauwels Sauzen-Bingoal is Mettepenningen heel erg duidelijk. “We hebben de leider in de Wereldbeker en Superprestige in de ploeg, net als de Europees kampioen en Eli is nummer 1 in de UCI-ranking”, klinkt het nog.