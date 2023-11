Nairo Quintana staat voor loodzware opdracht: "Sommigen verklaarden me gek"

Na een jaar afwezigheid rijdt Nairo Quintana opnieuw in de WorldTour. Bij Movistar krijgt de 33-jarige Colombiaan opnieuw een kans.

Nairo Quintana werd in 2022 zesde in de Tour, maar half augustus raakte bekend dat de Colombiaan positief had getest op Tramadol. Dat is een soort hevige pijnstiller. Geen doping, maar toch verboden door de UCI.

In oktober 2022 werd het contract van Quintana bij Arkéa-Samsic ontbonden en zat de Colombiaan zonder ploeg. Geen enkele ploeg wilde zijn vingers verbranden aan Quintana, maar in 2024 geeft Movistar hem toch een kans.

Nog veel werk voor 2024

"Toen anderen de Giro betwisten, zat ik in Colombia te trainen. Sommigen verklaarden me gek en dat ik gewoon moest stoppen met profwielrennen", zei Quintana bij Cyclingnews. "Ondanks alles ben ik nog steeds in vorm."

"Op training haal ik nog altijd dezelfde waarden van toen ik nog competitie reed. Daar maak ik me dus geen zorgen over. Al wil ik het niet te licht opnemen en zal ik moeten blijven werken om goede benen te hebben in 2024."

Welke wedstrijden Quintana zal rijden in 2024, is nog niet duidelijk. De Giro zou wel een eerste doel zijn, de grote ronde die hij in 2014 nog won in het shirt van Movistar.