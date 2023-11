Nathan Van Hooydonck schept klaarheid over controversieel moment met Tadej Pogacar

Nathan Van Hooydonck moest door hartproblemen gedwongen afscheid nemen van wielercarrière. Hij blikte nog eens terug op een van zijn laatste momenten in het peloton.

Dat was op de laatste dag van de Tour van dit jaar, op de Champs-Elysées. Daar ging hij mee als waakhond voor Tadej Pogacar, die meermaals ten aanval trok in Parijs. Maar Van Hooydonck nam niet over van de Sloveen.

Dat leverde onder meer op sociale media kritiek op. Bij de podcast De Rode Lantaarn blikte Van Hooydonck er op terug. Ook host Jonne Seriese raakte het aan als puntje van kritiek. Want Pogacar stond al op meer dan 7 minuten van Jonas Vingegaard.

Niet beter kunnen

Van Hooydonck mocht overnemen, maar kon gewoon niet. "Ik heb het geprobeerd. Ik heb het één keer gedaan toen ik een beetje hersteld was en dat was om trager te rijden. Echt waar, oprecht."

"Omdat ik een renner van Jumbo-Visma was, kwam het vervelend over. Als het iemand anders was geweest, dan had men wel gedacht dat die renner niet meer kon overnemen", zegt Van Hooydonck nog.

Uit zijn gegevens van die rit blijkt ook dat Van Hooydonck bijzonder hard moest rijden om Pogacar te volgen. "Ik reed gedurende 11 minuten 432 watt gemiddeld. In het wiel. Dat is enorm veel. Op het einde van de Tour, hé."