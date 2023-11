Duikt Marianne Vos dan toch het veld in? Dit is wat haar ploegleider erover zegt

Marianne Vos (36) ligt op dit moment nog in de lappenmand na een operatie aan de liesslagader. Maar we zien haar misschien toch terug in het veld dit seizoen.

In februari van dit jaar werd Vos al eens geopereerd aan haar liesslagader, maar toen was ze maar 10 dagen buiten strijd. In augustus ging ze echter nog eens onder het mes en nu voor een grotere operatie.

Want Vos, die in 2022 nog voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden werd, zou dit seizoen het veldrijden links laten liggen om te revalideren van haar operatie.

De Nederlandse zit intussen al enige tijd weer op de fiets en is in Mallorca al enige tijd weer aan het trainen om zich voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen. Maar mogelijk zien we haar ook nog in het veld.

"Ze is op de weg terug na een best wel zware operatie. Het idee was om deze winter geen cross te rijden, maar het gaat nu eigenlijk wel heel goed. Dus wie weet, maar de focus ligt op de weg", zei ploegleider Jan Boven bij In de Leiderstrui.