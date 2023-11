In Spanje zijn ze het zeker: "Vuelta eindigt met een onwaarschijnlijke ontknoping"

Volgens jaar is de Vuelta aan zijn 79ste editie toe. Op 19 december wordt het parcours van de Ronde van Spanje voorgesteld.

Er is al heel wat gespeculeerd over het parcours van de Vuelta van volgend jaar, maar volgens de website CiclismoenAsturias is het duidelijk dat er een waanzinnig slot komt.

Er zou gekozen worden voor de gigantisch steile klim naar Cuitu Negru. In 2012 werd die voor de eerste en meteen ook laatste keer opgenomen in de Vuelta.

Op bepaalde stukken moet er tegen een hellingsgraad van maar liefst 24 procent geklimd worden. Dario Cataldo was toen de winnaar, vlak voor Thomas De Gendt.

Al herinneren de meeste wielerfans wel de strijd van toen in de achtergrond voor het eindklassement tussen Alberto Contador en Joaquim Rodriguez.

De klim is eigenlijk het verlengde van de Puerto de Pajares. In het slot van de Cuitu Negru is er in de laatste drie kilometer haast geen enkele passage onder de 15 procent.

Ook de Lagos de Covadonga zou in Asturië aangedaan worden. Deze klim van 12,5 kilometer was al 23 keer aankomstplaats in de Vuelta.