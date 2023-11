Zelfs ploegmaten weten het niet over Wout van Aert:" Dat moeten we nog zien"

Het was de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport die in het groot uitpakte dat Wout van Aert de Giro d'Italia zou rijden en dat niet deed met de bedoeling om enkele ritten te winnen. Volgens La Gazzetta gaat onze landgenoot resoluut voor het eindklassement.

Iets wat Wout van Aert en Jumbo Visma nog niet bevestigd hebben. Het desbetreffende artikel van de roze sportkrant werd zelfs offline gehaald en ook de ploegmaten van Wout van Aert lijken het helemaal niet te weten hoe de vork aan de steel zit.

“Hij is uiteraard een superster en een grote renner dus ik zou niet verbaasd zijn als hij de Giro rijdt”, zegt ploegmaat Dylan van Baarle bij Global Cycling Network. “Ik heb het ook allemaal gelezen in de media, maar verder heb ik er ook niets van gehoord.”

Al heeft Van Baarle er zijn twijfels bij. “Het zou interessant zijn om hem voor het eindklassement te zien gaan, maar ik weet niet of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Het zou wel cool zijn. Het is geen onmogelijk idee want hij heeft in de grote rondes die hij gereden heeft al geweldige dingen laten zien.”

Zeker omdat er dan andere dingen moeten sneuvelen. “Een klassementsrenner zijn is wel nog iets anders. Dat zou misschien betekenen dat hij iets anders zou moeten schrappen en ik weet niet of dat een mogelijkheid is. Maar hij heeft zeker een grote motor. Voor het eindklassement zullen we het nog moeten zien.”