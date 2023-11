Spanningen met Patrick Lefevere aanleiding van vertrek: "Ben niet echt verrast"

Franck Alaphilippe, de neef van Julian Alaphilippe, heeft geen contractverlenging gekregen bij Soudal Quick-Step. En dat had hij zien aankomen.

Een eerste teken aan de wand kwam er voor Franck Alaphilippe toen het nieuws over de mogelijke fusie met Jumbo-Visma naar buiten kwam. "Aangezien mijn contract afloopt, kwam ik in een lastige situatie terecht", zegt Franck Alaphilippe bij CyclismActu.

"Toen de fusie niet doorging, was ik er nog altijd niet gerust op. Maar ik durfde wel te hopen. Na de fusiegesprekken waren er spanningen tussen Patrick Lefevere en Julian, wat mijn situatie opnieuw een beetje onzeker maakte. Dus echt verrast was ik niet, toen ik hoorde dat ik niet mocht blijven.”

Franck Alaphilippe was sinds 2020 in dienst bij Soudal Quick-Step. "Het was een uitzonderlijke ervaring. Omdat ik volledig onderdeel van het team was, kon ik andere coaches ontmoeten en met hen trainingsmethoden bespreken."

Persoonlijke trainer Alaphilippe

Mogelijk blijft Franck wel de trainer van zijn neef. "Wat zeker is, is dat ik hem nooit in de steek zal laten. Dus als de ploeg hem de kans geeft om bij mij verder te gaan… Ik heb al met een ploegleider van het team gesproken en hij denkt dat het de beste oplossing voor Julian en mij is als ik Julian blijf trainen."