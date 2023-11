Tour-organisator ASO heeft grote verrassing in petto voor de Tour van 2025

ASO heeft de eerste drie etappes van de Tour van 2025 voorgesteld. Voor het eerst sinds 2021 gaat de Tour nog eens van start in Frankrijk.

Dat de Tour in 2025 in de buurt van Lille zou starten, stond al min of meer vast. Maar ASO heeft nu ook het parcours en het profiel van de eerste drie etappes van de Tour van 2025 voorgesteld. En die zijn allemaal in Noord-Frankrijk.

Op zaterdag 5 juli gaat de Tour van start met een rit van 185 kilometer, met start en aankomst in Lille. De sprinters kunnen zo nog eens strijden voor de eerste gele trui. Voor het eerst sinds 2019, toen in Brussel.

Helemaal vlak is die eerste rit niet, want in de laatste 100 kilometer moet nog de Kasselberg (1,9 km aan 3,5%) en de Zwarteberg (1,3 km aan 6,4%). Maar de top van die laatste beklimming ligt wel al op 45 kilometer van de streep.

Geen kasseien

In de tweede etappe zijn de punchers aan zet, met een aankomst in Boulogne-sur-Mer. In de derde etappe gaat de wind een hoofdrol opeisen tussen Valenciennes en Duinkerke. De vierde etappe start in Amiens, de aankomst is nog onbekend.

De verrassing is wel dat er geen kasseienrit op het programma staat, wat wel verwacht werd. ASO wil het gevaar wellicht niet lopen dat een topfavoriet voor de eindzege al zou uitvallen. In 2022 was de vijfde etappe een kasseienrit.

Stage 1 - #TDF2025



πŸ”Ž A loop around Lille, with three climbs in Artois and Flanders to battle for the first polka dot jersey.



πŸ”Ž Une boucle autour de Lille avec 3 côtes en Artois puis en Flandre pour se disputer le premier @maillotapois. pic.twitter.com/AlG7vkpODi — Tour de France™ (@LeTour) November 30, 2023

Stage 2 - #TDF2025

🚩 Lauwin-Planque - @Ville_Boulogne 🏁

πŸ“ 209 km

πŸ—“ Sunday July 6. 2025 / Dimanche 6 juillet 2025



πŸ’ͺ Un final taillé pour les puncheurs avec deux sévères difficultés en bord de mer.



πŸ’ͺ The finish, is tailor-made for puncheurs with two tough climbing tests on… pic.twitter.com/9X5dsVDMAO — Tour de France™ (@LeTour) November 30, 2023