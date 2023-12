Bondscoach vreest Koning Winter in Boom, organisator Vervecken geeft antwoord

Het weer kan komend weekend een belangrijke rol spelen in het veldrijden. In Boom bereiden ze zich alleszins voor om zich aan te passen.

De temperatuur is stevig gezakt deze week en dat zal wellicht ook zijn invloed hebben op het veldrijden. In Boom, waar zaterdag de vijfde van de Superprestige wordt gereden, gaat het dan ook vriezen.

Vanaf vrijdag 18u zakt de temperatuur onder nul en pas zaterdag rond de middag gaat de thermometer weer boven het vriespunt. Bondscoach Vanthourenhout vreest: "Het moet veilig blijven", zegt hij bij HLN.

Voorzorgsmaatregelen in Boom

Maar Erwin Vervecken, van organisator Golazo, is wel degelijk voorbereid. Vorige week in Kortrijk werd een strook nog breder gemaakt nadat bleek dat junioren wegzakten en overkop gingen.

Ook voor Boom worden er bepaalde stroken in de gaten gehouden, zoals de schuine kant. "Als het moet, kunnen we de afdaling anders inrichten waardoor de renners recht naar beneden kunnen, wat minder gevaarlijk is", zegt Vervecken.

Een strook waar in het verleden veel gevallen werd, paste de organisatie al aan. Zo werd de 'put' aangepakt en is de afdaling daarvan nu veel gemakkelijker worden.