To WK or not to WK? "Zelfs niet veranderen voor Pidcock of van Aert wat mij betreft"

Mathieu van der Poel kan begin februari in Tabor een volgende wereldtitel gaan bijschrijven. Met Wout van Aert en Tom Pidcock zijn de twee voornaamste concurrenten alvast niet van de partij dan. Een kwalijke zaak?

Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben ondertussen alledrie hun programma volledig vrijgegeven. Zeker het programma van WvA is zeer beperkt, met maar acht koersen en mogelijk al begin januari de laatste race.

Het wegseizoen lijkt zo steeds belangrijker te gaan worden dan het veldrijden. Iets waar ook Mathieu van der Poel al naar hintte. En ook die andere ex-wereldkampioen Tom Pidcock zal er dus niet bij zijn in het Tsjechische Tabor.

© photonews

De Olympische Spelen - zowel op de weg als voor Pidcock en van der Poel ook nog eens op de mountainbike - zijn een hoofddoel, net als de voorjaarsklassiekers én voor Wout van Aert zelfs een keertje de Giro d'Italia waar hij wil gaan voor een goede eindklassering.

In Tsjechië zullen ze het met lede ogen aanzien natuurlijk. Iedereen wil de beste crossers zien strijden tegen elkaar om de wereldtitel en dat zal ook dit jaar niet gaan gebeuren, terwijl er ook de vorige jaren al telkens minstens eentje van de Grote Drie er niet bij is.

Aanpassingen?

Rest de vraag: hoe los je het op? Er gingen al stemmen op om de Wereldbeker te upgraden richting een strijd om de wereldtitel aan het einde van het seizoen. Een wereldkampioen via de regelmaat dus, zoals in het rallyrijden, de motorcross, de Moto GP en de Formule 1 onder meer.

Maar: dan zouden Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock gezien hun beperkt programma ook weinig tot geen kans maken op de wereldtitel. Dat lijkt dus niet meteen dé Heilige Graal te zijn om alles op te lossen.

© photonews

Een andere zaak die geopperd werd is het WK vroeger op het seizoen leggen. In het wegwielrennen zijn er na het WK vaak nog een aantal mooie klassiekers (denk aan de Ronde van Lombardije bijvoorbeeld), iets wat in het veldrijden niet echt meer het geval is. De Wereldbeker is op dat moment in ieder geval al in een definitieve plooi gelegd.

Seizoen sneller eindigen?

"Het gevaar bij het WK vroeger leggen is dat de toppers daarna verdwijnen uit het peloton", denkt Paul Van Den Bosch bij Sporza Daily. "Bij velen eindigt het seizoen nu bij het WK, dan zou dat ook opschuiven."

Daarin wordt hij bijgetreden door Paul Herygers: "Ik ben daar niet voor om dat te verschuiven, dat is traditie. Voor een paar renners moet je dat niet veranderen, zelfs al is het voor een van Aert of Pidcock", aldus de ex-wereldkampioen.

Rest de vraag: wat vinden jullie ervan? Laat het ons weten en geef je ongezouten mening in de reacties, zodat we het debat kunnen opstarten.