Dubbele cijfers komen bijzonder dichtbij, alles kapot rijdende Van Empel toch kritisch en laakt zichzelf: "Dat is bizar"

De vuisten gingen voor de zoveelste keer in de lucht bij Fem van Empel. Om toch kritisch te zijn voor jezelf na een negende zege op rij: het tekent hoe Van Empel het allerhoogste nastreeft.

Negen crossen gereden, negen overwinningen. Dat is de balans van Fem van Empel na de Superprestige in Boom. Na een schuiver van Pieterse bouwde de wereldkampioene een voorsprong van meer dan een minuut uit. Van Empel stak dus weer vlot de zege op zak, Pieterse was een mooie tweede en Worst haalde plek 3 binnen.

Alles mislukte in de eerste ronde

Ondanks haar ongelooflijke dominantie vertrok Van Empel niet heel zelfzeker. "Ik zei voor de start tegen mijn begeleiders dat ik er niet echt goed in zat. De focus was er niet. Ik wist niet hoe goed het zou gaan. Alles mislukte in de eerste ronde, ik maakte knullige foutjes. Het lag er ook iets anders bij ten opzichte van de verkenning."

Het kenmerkt haar enigszins om dan toch een tikkeltje nerveus te worden. "Twijfels waren het niet, maar ik miste focus en scherpte. Goed om zo wakker te worden. Ik ben wel heel tevreden met de rest." En dus blijft die eerste nederlaag van het seizoen maar uit. "Dat is eigenlijk bizar. Ik ben blij dat het werk er in het weekend zo uitkomt."