Iedereen is het eens in Boom maar ook al met kwinkslag uitkijken naar Wout en Mathieu: "Als die twee aliens er zijn..."

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben de cross in Boom al eens op hun palmares gezet. Dit jaar was geen van beiden van de partij op het domein De Schorre. In hun afwezigheid won Joris Nieuwenhuis, voor Cameron Mason en Eli Iserbyt. Play Sports 1 verzamelde reacties bij de top 3.

Joris Nieuwenhuis kon voor de tweede keer dit seizoen winnen en verklaart zijn succes. "Voor mij ligt dat aan één ding: de onderrug houdt het goed. In alle wedstrijden die ik niet goed reed, kwam dat omdat ik heel veel zeer had aan mijn onderrug. Dat is nu verholpen en ineens gaat het goed", aldus de man van Baloise Trek Lions.

© photonews

Dat Nieuwenhuis de sterkste was, daar was vriend en vijand het over eens. "Ik raakte nooit in zijn wiel, dan is het niet echt een gevecht", beweert Cameron Mason, die van aan zijn appartement naar het parcours kon wandelen. "Het leek wel een tijdrit. De sterkste heeft gewonnen."

Nummer 3 in de uitslag was Eli Iserbyt en die was vooraf duidelijk over zijn ambities. "Het is vroeg om al aan het klassement te denken. De dagoverwinning primeert. Punten tellen in het klassement, dat zal voor later in het seizoen zijn. Als die twee aliens er zijn", verwijst Iserbyt al grappend naar Van Aert en Van der Poel.

© photonews

Achteraf was Iserbyt wel tevreden met de goede zaak die hij doet in het klassement. "Ik voelde in het begin dat Cameron en Joris de beteren waren en ben dan derde proberen worden, met morgen in het achterhoofd." Als Iserbyt dit weekend wil winnen, zal het in Flamanville moeten gebeuren. "Onder druk presteer ik redelijk goed."