Thibau Nys haalt een probleem aan, theorie van Laurens Sweeck duikt zo weer op: "Ik wil het niet alleen daarop steken"

Thibau Nys zit met een probleem. Geen topniveau of supergevoel voor hem in Boom. Waar zijn prestatie dan wel aan lag? Vooral last aan de rug, zo blijkt.

Dramatiseren hoeft nu ook weer niet: met een zesde plek hield Nys nog heel wat crossers achter zich in Boom. Al is het tegelijkertijd duidelijk niet de beste Thibau Nys. "Het ging niet top. Het was niet superslecht, maar ik heb mijn rug wel weer gevoeld", getuigt de winnaar van de Koppenbergcross bij In De Leiderstrui.

RUGPROBLEMEN VOOR THIBAU NYS

"Ik had niet echt de kracht in huis die ik graag had gewild. Het was dus niet super. Waar het precies door komt, weet ik niet." Een mogelijke oorzaak voor die rugproblemen kan misschien zin dat in verschillende parcoursen veel scherpe bochten liggen. Sweeck wijt het daaraan dat meerdere crossers met rugklachten kampen.

Thibau Nys gaat niet helemaal mee in die theorie en zoekt geen excuses. "Het zou door de vele 180 graden-bochten in de parcoursen kunen, maar ik ga het zeker niet alleen daarop steken. In Waterloo was het ook een heel veeleisend parcours voor de rug, en daar voelde ik niets."