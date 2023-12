Wat is er aan de hand met Thibau Nys? Ploegleider spreekt klare taal over het niveau dat hij momenteel haalt

De blitzstart van Thibau Nys is ondertussen toch al even geleden. Wat is er aan de hand met hem? Een vraag waar ze zich bij zijn ploeg moeten over buigen, nadat Nys junior ook in Boom een top 5 misliep.

Het wedstrijdbegin was nog veelbelovend, maar nadien viel Nys op het terrein rond De Schorre enigszins terug. Nu niet dat het echt slecht is: net als in Dublin kwam Nys als zesde over de streep. Dit zijn wel resultaten die in schril contrast staan met de knalprestaties uit het begin van het seizoen. Ploegleider Eric Braes verschafte tijdens de cross op Play Sports 1 al enige duidelijkheid. "Hij maakt twee keer een domme fout en verliest dan de voeling", zegt Braes over zijn pupil. "Hij haalt nog wel niveau, maar het is geen superniveau meer." STAGE MOET NIVEAU THIBAU NYS OPKRIKKEN Wat zijn dan de vooruitzichten voor Thibau Nys? "Binnen twee weken na de stage kan hij dat niveau mogelijk wel opnieuw halen. Dan zijn de 'Grote Drie' ook wel terug en zal het moeilijker zijn om in beeld te komen. Maar dat komt misschien wel in orde."