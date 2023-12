📷 Hét beeld van het weekend kwam uit Flamanville: "Aangename supporters" en "Gelukkig bleven ze zitten"

Het beeld van de cross in Flamanville? Dat werd misschien wel geleverd door 'Kwik en Kwak'. Twee eenden doken namelijk plots op in een bocht op het parcours. Een aanrijding werd maar nipt vermeden.

De top-3 moest in allerijl de eenden ontwijken om zo een crash te vermijden. "Ik nam de bocht en ineens zag ik Kwik en Kwak zitten. Kwik had geluk, want ik reed er bijna overheen", aldus Pim Ronhaar achter in zijn reactie bij Sporza.

VIDEO: Pair of ducks force riders to narrowly avoid disastrous collision at World Cup Flamanville #Cycling https://t.co/AtKh5Rso6w — CyclingUpToDate (@CyclingUpToDat3) December 3, 2023

Ook Lars van der Haar was geschrokken: "Ze maakten het nog even spannend, ja. Maar goed: liever een eend of een gans dan een hond wat mij betreft, dat hebben we ook al eens meegemaakt."

Winnaar Eli Iserbyt kon een aanrijding ook maar nipt voorkomen: "Gelukkig bleven ze zitten en had ik het goede spoor net te pakken. Het waren leuke toeschouwers."