Werk aan de winkel voor Sven Nys: zijn pupil krijgt te maken met een stevige wake up-call en shock

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn voor Sven Nys. Een pupil van hem heeft een wake up-call moeten slikken in de cross.

Zijn ploeg Baloise Trek Lions doet het dit seizoen uiterst goed en is ook dit weekend al opnieuw aan het feest geweest. Joris Nieuwenhuis won immers in Boom de Superprestige bij de mannen. Voordien was het bij de vrouwen een ander paar mouwen voor de ploeg van Sven Nys.

Na anderhalve maand zonder cross maakte Shirin van Anrooij haar wederoptreden. Vorig seizoen stond de Nederlandse knap haar mannetje aan de top van het vrouwenveldrijden. Dat zat er nu nog niet in. Haar start draaide de soep in, waardoor ze zelfs even buiten de top 10 rondreed in Boom.

© photonews

Meer dan een paar plaatsjes opschuiven zat er nadien niet in voor de veldrijdster in Kapelle, die afsloot met een negende stek. Nadien sprak ze bij In De Leiderstrui over een 'wake up-call' en een shock na drie weken trainen. Om uit haar opnieuw het beste te halen, ligt er dus nog werk op de plank voor het kamp-Nys.