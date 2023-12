Coach van Thibau Nys stelt radicale oplossing voor na noodkreet in Flamanville

Thibau Nys is helemaal leeg gereden. Die noodkreet sloeg hij na de Wereldbeker in Flamanville, waar Nys 19de werd.

"Vandaag voelde ik dat de batterij volledig leeg is. En het zou wel eens een tijdje kunnen duren alvorens die weer opgeladen is", zei Thibau Nys bij VTM na de Wereldbeker in Flamanville.

Coach Paul Van Den Bosch was toch wat verrast door die uitspraak van Thibau Nys. "Al wisten we wel dat hij het risico liep dat het plots helemaal op was", zegt hij bij Sporza. Maar het is ook niet onlogisch.

Nys verraste vriend en vijand met zijn overwinningen in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. "Anderzijds is de terugval wel erg sterk. We zien nu dat hij simpelweg niet herstelt van twee crossdagen op rij."

Volgens Van Den Bosch zit er nu ook maar één dingen op voor Nys: rusten. "Hij gaat nu drie weken niet aan de start staan en trekt naar het goede weer. Thibau moet van de fiets stappen en in het zonnetje gaan liggen. Heel ontspannen, om zowel fysiek als mentaal te herstellen."