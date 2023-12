Eli Iserbyt bijzonder realistisch over terugkeer Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Eli Iserbyt blijft maar crossen en ook winnen. Hij beseft dan ook dat het de laatste weken zijn om toe te slaan.

Zaterdag in Boom besloot Eli Iserbyt om zich tevreden te stellen met de derde plaats, omdat Nieuwenhuis en Mason te sterk bleken. Met het oog op het eindklassement deed Iserbyt ook weer een goede zaak.

In Flamanville was Iserbyt dan weer de beste. Na een lange inhaalrace op Pim Ronhaar won Iserbyt al voor de zesde keer dit seizoen. Ook in de Wereldbeker verstevigde Iserbyt zijn leidersplaats.

Dat Iserbyt in de eerste maanden weer veel wint, is ook doelbewust om voor de eindzege in de drie klassementen te gaan. En dat is dus aan het lukken.

Van der Poel & Van Aert

Want vanaf zaterdag is Wout van Aert terug, op 16 december keert Tom Pidcock terug. En op 22 december komt ook wereldkampioen Van der Poel weer meedoen. Dan nog winnen, zal niet meer lukken.

"Dan rijd ik hooguit nog voor het podium. Ik heb vier jaar in een utopie nagestreefd, geloofd dat ik ze kon kloppen. Maar sprookjes blijven sprookjes. Ik geloof er niet meer in", zegt Iserbyt bij De Morgen.