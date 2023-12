Manager van Toon Aerts op zijn plaats gezet na vingerwijzen over oorzaak positieve dopingtest

Het management van Toon Aerts en Shari Bossuyt legt de oorzaak van hun positieve dopingtest nog altijd bij de veeteelt. Maar daar lachen ze in Frankrijk niet mee.

In januari 2021 testte Toon Aerts positief op letrozole metabolite na de Wereldbeker in Flamanville. Shari Bossuyt legde in maart dan weer een positieve test af na een ritzege in de Ronde van Normandië.

Volgens de manager van de twee, die ook manager is van Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Witse Meeussen, ligt de oorzaak bij de veeteelt. In Normandië zou het gebruikt worden bij de bevruchting van koeien.

Restwaarden van letrozole metabolite zou zuivel gecontamineerd hebben, maar echte bewijzen heeft manager Yannick Prevost daarvoor niet. Daarom adviseerde manager Yannick Prevost om eigen zuivel mee te nemen.

Geen enkele positieve test Normandië

En daar kunnen ze bij organisatie van de cross in Flamanville niet mee lachen. Vooral omdat de cross gesponsord wordt door Ware Food Group, een producent van zuivelproducten.

"Bij mijn weten heeft nog geen enkele Normandische atleet positief getest op het middel als gevolg van het drinken van melk. En god weet dat we hier in Normandië veel melk drinken", zegt Stéphane Leclère, de voorzitter van het organisatiecomité in Flamanville.